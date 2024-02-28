Гладилин: «В матче с «Зенитом» ничья будет для «Спартака» хорошим результатом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению специалиста, фаворитом предстоящей встречи является «Зенит», однако у «красно-белых» есть возможность добиться ничейного результата благодаря эмоциям.

«Все плюсы на стороне «Зенита». Но «Спартак» команда непредсказуемая и может сыграть на вдохновении. Фаворит «Зенит», но «Спартак» может добиться ничьей, и для них это будет очень хорошо», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.