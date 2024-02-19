Стукалов: «Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян»

Экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль часто оставлял в запасе нападающего московского клуба Александра Соболева.

«Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону российских игроков? Да, я тоже так считаю», - сказал специалист на Ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению Стукалова, Соболев на турнире в ОАЭ был одним из лучших в составе команды. Он считает, что Александр должен всегда играть в стартовом составе.

Форвард выступает «красно-белых» с 2020 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.