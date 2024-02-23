Камоцци: «Матч с «Зенитом» даёт возможность «Спартаку» поднять престиж своего сезона»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна высказался перед центральным матчем 19 тура Российской премьер-лиги. В нём «Спартаку» предстоит отправиться в гости к принципиальному сопернику – питерскому «Зениту».

«Матч с «Зенитом» дает возможность «Спартаку» поднять престиж своего сезона и своего выступления в нем в глазах болельщиков. Он до сих пор не соответствует значимости и величию такого клуба, как «Спартак», - говорит Камоцци «Матч ТВ», добавляя, что очевидно будет болеть за «красно-белых».

Особенно Камоцци сфокусировался на фигуре Манфреда Угальде, зимнего дорогостоящего новичка «Спартака». Он ждёт от него результат с первых матчей.

«Игроков, которые могут выделиться, много. Но в первую очередь я жду той результативности от Манфреда Угальде, которая отражает цену его трансфера», - добавляет Камоцци.