Радимов: «От Угальде надо ждать результата «здесь и сейчас»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы новичка «Спартака», нападающего Манфреда Угальде.

По мнению эксперта, учитывая ту сумму денег, которая была заплачена за 21-летнего костариканца, результат Угальде должен показывать «здесь и сейчас». При этом Радимов подчеркнул, что в клубе должны помочь новобранцу адаптироваться в новой для себя команде.

«Насколько я понимаю, лучшее качество Угальде — скорость на пространстве: убежать, получить мяч на ход… Таких матчей в РПЛ будет не так много. Мне Манфред напоминает Бонгонду, который тоже приехал к нам индивидуально сильный, быстрый, резкий. Но как только попались команды, которые играют в закрытый футбол, он не знал что делать и куда ему бежать», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из нидерландского «Твенте». По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма этой сделки составила 13 миллионов евро. Свой первый матч в весенней части сезона РПЛ «красно-белые» проведут в начале марта против «Зенита».