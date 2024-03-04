Бушманов: Соболев провёл неудачный матч, выпадал из прессинга «Спартака»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением об игре форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Зенитом».

Напомним, встреча 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась нулевой ничьей. Соболев вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 71 минуту.

«Соболев выпадал из командного прессинга «Спартака». Он провел неудачный матч для себя. Он сам об этом сказал после игры. Молодец, что признался», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил хорошую игру Манфреда Угальде, который был активен и угрожал воротам «Зенита».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

10 марта «Спартак» встретится с «Факелом». Игра 20-го тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:00 по мск.