​Уткин придумал ругательный стих перед матчем «Спартака» с «Зенитом»

В субботу вечером футбольная Россия будет наблюдать за битвой «Зенита» и «Спартака». Незадолго до начала этого поединка известный журналист Василий Уткин опубликовал в своём телеграм-канале ругательный стих.

Промес ***** [дурак]

Агроном ***** [дурак]

Я сам ***** [дурак]

Вперед, «Спартак»! – написал Уткин.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» выйдет на первое место в турнирной таблице РПЛ.