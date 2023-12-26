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Аленичев: «Без Малкома «Зенит» потерял 30-35 голов»

26 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что «Зениту» будет сложно найти замену нападающему Малкому, который минувшим летом перешёл в «Аль-Хиляль».

Также специалист отметил, что уход бразильского футболиста негативным образом сказался на игре петербургской команды в целом.

«Клаудиньо немного подкис. Они с Малкомом составляли прекрасную связку. Если взять статистику Малкома за прошлый сезон, то увидим, что он забил больше 20 мячей, сделал 10 или 15 результативных передач. Без него «Зенит» потерял 30-35 голов», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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