Бабич: «У Абаскаля интересные идеи рисунка игры и построения атак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился комментарием о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Абаскаль серьезно увлечен своим делом и обращает наше внимание на множество деталей. У него интересные идеи рисунка игры и построения атак», — заявил Бабич Sport24.

Защитник добавил, что Абаскаль настаивает на частом использовании коротких вертикальных передач. Кроме того, Абаскаль хочет, чтобы игроки могли подменять друг друга на разных позициях, отметил Бабич.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 30 набранных очков после 18 туров.