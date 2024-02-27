Бояринцев: «Угальде — тёмная лошадка»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре новичка московского клуба Манфреда Угальде на сборах «красно-белых».

Напомним, 21-летний костариканец сумел забить два гола и отдать две результативные передачи в пяти товарищеских матчах.

«Хорошо, что Угальде забивает. На данном этапе Манфред — тёмная лошадка. Он молодой, перспективный футболист, за него заплатили большие деньги», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак», занимающий сейчас пятое место в турнирной таблице РПЛ, проведёт 2 марта против «Зенита». Начало — в 19:30 по московскому времени.