Белоус назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о предстоящем матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Конечно, для меня фаворит «Зенит». Я вижу уверенную игру. При всем уважении к «Спартаку», конечно, все равно преимущество за «Зенитом», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Напомним, встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 2 марта. Начало матча 19-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:30 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

После 18 туров «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Красно-белые» располагаются на пятой позиции, имея в своей копилке 30 баллов.