Агент Маслова рассказал, что сменить клуб защитнику «Спартака» помешали противопоказания к игре на синтетике

Сергей Галунов, агент защитника «Спартака» Павла Маслова, рассказал, что помешало его клиенту покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

По словам агента, 23-летнему футболисту запрещено регулярно выступать на искусственном поле, что и помешало ему перейти в сербский клуб на правах аренды.

«Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых — определённые противопоказания футболиста к систематической игре на синтетическом поле», — приводит слова Галунова Metaratings.

В текущем сезоне Маслов провёл за «Спартак» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.