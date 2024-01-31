Корнеев: «Сомневаюсь, реально ли Угальде — футболист, который нужен «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев выразил сомнения в том, что у новичка «Спартака» Манфреда Угальде получится хорошо себя проявить в составе «красно-белых».

Эксперт отметил, что по стилю игры чемпионат Нидерландов, где ранее Угальде выступал за «Твенте», отличается от российского, поэтому в РПЛ нападающему придётся непросто.

«Угальде — не «десятка», которая связывает линии между собой или организовывает и ведёт игру команды. Это скорее второй нападающий, который действует из глубины. Его статистика тоже пока не показательна», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов 21-летний Угальде провёл 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.