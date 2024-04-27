Джикия не сможет сыграть с «Локомотивом» - названа причина

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не сможет принять участие в предстоящем дерби против «Локомотива». Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», футболист находится в лазарете и продолжает восстановление после травмы.

Матч «Спартака» и «Локомотива» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 28 апреля. В преддверии поединка «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» - четвертое.

В нынешнем сезоне Джикия поучаствовал в 11 поединках во всех турнирах. Срок действующего контракта Георгия с «красно-белыми» рассчитан до лета нынешнего года.