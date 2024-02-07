«Коринтианс» хочет забрать у «Зенита» Клаудиньо и Ду Кейроса

Бразильские полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Ду Кейрос могут продолжить карьеру в «Коринтиансе».

Как утверждает журналист Бруно Андраде, «Коринтианс» хочет арендовать 27-летнего Клаудиньо у «Зенита». Помимо этого, сообщается, что бразильский коллектив готов обменять своего опорного полузащитника Фаусто Веру на Ду Кейроса.

Действующий контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года, а трудовое соглашение Ду Кейроса с «сине-бело-голубыми» действует до 2028 года.

По итогам 18 туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.