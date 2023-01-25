Кокорин: «Зенит» — лучший клуб России за последние десять лет»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о статусе петербургского «Зенита» в российском футболе.

«Из «Динамо» я перешёл в «Зенит», который является крупнейшим клубом в России. Там я завоевал чемпионство, играл в Лиге чемпионов. Для меня это лучший клуб России за последние десять лет», — заявил экс-форвард сборной, чьи слова приводит издание Footmercato. Кокорин также сравнил «сине-бело-голубых» с мюнхенской «Баварией» по своему уровню.

Напомним, что Александр выступал в составе команды из Северной столицы с 2016 по 2020 год, выиграв золото каждого из российских клубных турниров. В футболке «Зенита» Кокорин провёл 92 игры, забив 34 мяча.