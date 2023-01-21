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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат считает, что Дзюбе лучше продолжить карьеру в России

21 Января 2023 • 23:00 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался по поводу несостоявшегося перехода Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Именно в стан «автозаводцев» Дзюбу на неделе сватали активнее всего, но в итоге форвард в стане аутсайдера РПЛ не оказался.

«У того, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы наверняка есть свои причины. У футболиста есть амбиции, а у клуба – задачи и что-то не сошлось. Жалко», - цитирует Граната «Чемпионат».

Защитник добавил, что всем было бы интереснее, продолжи карьеру Дзюба в РПЛ.

Напомним, что в последние недели СМИ сватают Дзюбу не только в клубы из России, но и в команды из Турции, ОАЭ и Китая.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Владимир Гранат
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