Гранат считает, что Дзюбе лучше продолжить карьеру в России

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался по поводу несостоявшегося перехода Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Именно в стан «автозаводцев» Дзюбу на неделе сватали активнее всего, но в итоге форвард в стане аутсайдера РПЛ не оказался.

«У того, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы наверняка есть свои причины. У футболиста есть амбиции, а у клуба – задачи и что-то не сошлось. Жалко», - цитирует Граната «Чемпионат».

Защитник добавил, что всем было бы интереснее, продолжи карьеру Дзюба в РПЛ.

Напомним, что в последние недели СМИ сватают Дзюбу не только в клубы из России, но и в команды из Турции, ОАЭ и Китая.