Агент Барбоза оценил возможный переход Ренана в «Зенит»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе молодого защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит».

«Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда ещё цена не очень высока. Потом придётся очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело», — приводит слова Барбозы издание «РБ Спорт».

По его мнению, у защитника не будет проблем с адаптацией в российском чемпионате из-за небольшого возраста, поскольку переезд в иные условия является обыденной практикой для европейского футбола.

Напомним, что в текущем сезоне Ренан провёл в футболке «Коринтианса» 17 матчей, отметившись двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.