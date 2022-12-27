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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барбоза оценил возможный переход Ренана в «Зенит»

27 Декабря 2022 • 18:48 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе молодого защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в «Зенит».

«Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда ещё цена не очень высока. Потом придётся очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело», — приводит слова Барбозы издание «РБ Спорт».

По его мнению, у защитника не будет проблем с адаптацией в российском чемпионате из-за небольшого возраста, поскольку переезд в иные условия является обыденной практикой для европейского футбола.

Напомним, что в текущем сезоне Ренан провёл в футболке «Коринтианса» 17 матчей, отметившись двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Паулу Барбоза Роберт Ренан
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