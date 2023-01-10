Алберто попрощался с «Зенитом» на русском языке

Уже бывший форвард «Зенита» Юри Алберто лаконично попрощался с петербургским клубом на русском языке.

«Спасибо, «Зенит!», - написал форвард в соцсетях.

Напомним, Юри Алберто провёл в Санкт-Петербурге всего лишь вторую часть сезона-21/22, а текущий сезон проводил в аренде в «Коринтиансе». С сегодняшнего дня Алберто стал игроком клуба из Сан-Паулу на постоянной основе, этот факт подтвердила пресс-служба «Зенита». В свою очередь, в «Зенит» из «Коринтианса» прибудут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

Всего в «Зените» 21-летний Алберто забил четыре гола и отдал два ассиста в 11 матчах.