Жоаозиньо — о российском гражданстве Малкома и Клаудиньо: «Я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Отметим, что Жоаозиньо тоже имеет российский паспорт, который он получил летом 2016 года.

«Они приняли решение получить гражданство России, а я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор», — цитирует Жоаозиньо Sport24.

В текущем сезоне Малком провёл за «Зенит» 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету его соотечественника Клаудиньо три мяча и восемь передач в 19 встречах. После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка.