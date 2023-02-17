Орлов: «Если Кузяев решит уйти из «Зенита», мы ему поаплодируем и скажем «спасибо»

Известный российский журналист, комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе из команды Далера Кузяева.

«Кузяев сделал для «Зенита» много хорошего. Если уйдёт, мы ему поаплодируем, скажем «спасибо» за его вклад», - сказал Орлов YouTube-каналу «Такой футбол».

Напомним, соглашение Кузяева с «сине-бело-голубыми» закончится уже грядущим летом, однако полузащитник пока не подписал новое соглашение с лидером РПЛ. Поговаривают, что 30-летний россиянин планирует уехать за игровой практикой в Европу, но уже имеет предложения из чемпионатов Турции и Греции.