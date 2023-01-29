Агент Малкома: «Он доиграет сезон за «Зенит»

Агент форварда петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия кратко отреагировал на будущее игрока в футболке «сине-бело-голубых» на фоне интереса от «ПСЖ».

«Малком доиграет сезон за «Зенит», — рассказал представитель олимпийского чемпиона, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время активно появляются слухи о желании французского гранда взять Малкома в аренду до конца сезона, однако руководство клуба из Северной столицы отвергает предложение без права обязательного выкупа. Портал Transfermarkt оценивает бразильца, выступающего за «Зенит» с 2019 года, в 24 миллиона евро.