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Агент Малкома: «Он доиграет сезон за «Зенит»

29 Января 2023 • 21:05 Комментировать (2)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Агент форварда петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия кратко отреагировал на будущее игрока в футболке «сине-бело-голубых» на фоне интереса от «ПСЖ».

«Малком доиграет сезон за «Зенит», — рассказал представитель олимпийского чемпиона, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнее время активно появляются слухи о желании французского гранда взять Малкома в аренду до конца сезона, однако руководство клуба из Северной столицы отвергает предложение без права обязательного выкупа. Портал Transfermarkt оценивает бразильца, выступающего за «Зенит» с 2019 года, в 24 миллиона евро.

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Зенит ПСЖ Луис Фернандо Гарсия Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Комментарии (2)
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superzina
29 Января 2023 в 22:56
1.Агент Малкома ?
Не верю ни одному его слову .
1.1. Он не знает и знать не может насколько срочно аравийские шейхи захотят насолить катарским владельцам ПСЖ .
Для Эль Реада это дело чести . И он уже предложил контракт Месси чтобы
увести его у катарских .
1.2. Не знает и знать не может как быстро захотят ответить Аль-Насру в Аль-Хиляле и утереть им нос в ответ на трансфер Криштиану трансфером Месси .
2. Верю информации ,что именно Гарсия и предложил Малкома ПСЖ на случай ухода Месси .
У него очень плохая репутация в Европе . Слишком любит деньги .
А когда его игрок "сидит" в одном Клубе - денег нет . Агенту нужны переходы .
Ежику понятно ,что он и ищет переходы .
Но и с Зенитом ,в котором играют и другие его клиенты , ссорится не хочется . Вот и юлит .
3. Купиться Месси на 1 млрд за 3 года - ПСЖ срочно понадобиться игрок справа - они и предложат
2 номинала за Малкома , т.е. в районе 50 млн - и Зенит сам организует почетные проводы Малкома до границы .
wild cat
29 Января 2023 в 23:09
разгавор идёт пра 80 лямаф па паталку..чёбы упасть да 70..))
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