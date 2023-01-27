Орлов: «На футбольном поле иностранцы «Зенита» больше трудятся, чем российские футболисты»

Знаменитый спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об уровне легионеров петербургского «Зенита» и их отношению к делу.

«Смотря, как они тренируются, играют и отдаются, можно сказать, что это спортсмены с большой буквы. Малком и Вендел — мотор «Зенита». Плюс Клаудиньо, Дуглас Сантос и Барриос. На футбольном поле они больше трудятся, чем российские футболисты», — заявил комментатор в интервью изданию Sport24. По его мнению, нет ничего плохого в том, что легионеры «сине-бело-голубых» получают большие зарплаты. Орлов считает, что российские игроки сильно уступают в уровне, не желая конкурировать с иностранцами, о чего эксперту противно.

Напомним, что в составе «Зенита» числятся 10 легионеров, включая семь бразильских игроков.