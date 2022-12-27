Ломбертс: «Меня много раз звали на телевидение как эксперта по России»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Никлас Ломбертс рассказал о своём отношении к России и попытках избежать политические разговоры.

«Многие спрашивают меня, что я думаю по поводу всей ситуации. И на телевидение меня много раз звали как эксперта по России. В контексте спорта в Бельгии никто не будет говорить о России, там хотели обсуждать Россию в целом», — рассказал победитель Кубка УЕФА - 2008 в интервью изданию Sport24.

Никлас отметил, что всегда отказывался от подобных разговоров, поскольку хочет оставить своё мнение при себе и не собирается быть втянутым в любые дискуссии.

Напомним, что Ломбертс выступал в футболке «Зенита» с 2007 по 2017 год, выиграв с клубом из Северной столицы четыре титула чемпиона России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.