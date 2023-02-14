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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников – о Жиркове: «Настоящая легенда»

14 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать
Зенит
...
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04.03 16:30

Дмитрий Сенников, ранее выступавший за московский «Локомотив» и сборную России, высказался в прямом эфире «Матч-ТВ» о завершении карьеры опытнейшего Юрия Жиркова.

«Настоящая легенда, много лет это доказывал. Многие годы Жирков поддерживал свой индивилуальный стиль игры, атакуя не боялся идти в обводку, хоть в 25 лет, хоть в 35 — не важно. Доказывать столько лет на поле, что он лучший — это здорово», - рассказал Сенников.

Напомним, что о решении завершить карьеру игрока Жирков заявил вчера. Последним коллективом, в котором играл ветеран РПЛ, были «Химки» из Подмосковья. Пять раз в карьере Жирков сумел стать чемпионом России и один раз – Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Дмитрий Сенников
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