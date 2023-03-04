Горлов объяснил, почему Глушаков не сыграет с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- По составу. В заявке и старте на игру нет Дениса Глушакова. С чем это связано?

- Денис получил повреждение в игре на Кубок на искусственном поле, поэтому он сегодня пропустит игру. Там ничего серьезного, я думаю, 5-7 дней займет восстановление после этого повреждения. Поэтому сегодня без него.

- Минус Рыбчинский и Сергеев. В чем здесь причины?

- Рыбчинский заболел и остался в Нижнем Новгороде. Поэтому на него мы тоже не сможем рассчитывать, как-то так.