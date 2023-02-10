Известный теннисит рассказал, почему сходил на матч «Зенита» на сборах

Известный теннисист Карен Хачанов рассказал, почему посетил матч петербургского «Зенита» против клуба «Арарат-Армения» (1:1). Единственным голом в петербургском коллективе отметился нападающий Матео Кассьерра.

«Я живу в Дубае, и сейчас у меня идёт тренировочный период. Я знаю, что здесь сейчас много клубов играют и тренируются на сборах, «Арарат‑Армения» в их числе. Очень рад был приехать, посмотреть на их игру с «Зенитом», немного отвлечься от тенниса», - рассказал Хачанов «Матч-ТВ».

Напомним, вчера на сборах «Зенит» сыграл с другим армянским коллективом – «Урарту». В том матче лидер РПЛ одержал победу – 1:0.