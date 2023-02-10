Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известный теннисит рассказал, почему сходил на матч «Зенита» на сборах

10 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Известный теннисист Карен Хачанов рассказал, почему посетил матч петербургского «Зенита» против клуба «Арарат-Армения» (1:1). Единственным голом в петербургском коллективе отметился нападающий Матео Кассьерра.

«Я живу в Дубае, и сейчас у меня идёт тренировочный период. Я знаю, что здесь сейчас много клубов играют и тренируются на сборах, «Арарат‑Армения» в их числе. Очень рад был приехать, посмотреть на их игру с «Зенитом», немного отвлечься от тенниса», - рассказал Хачанов «Матч-ТВ».

Напомним, вчера на сборах «Зенит» сыграл с другим армянским коллективом – «Урарту». В том матче лидер РПЛ одержал победу – 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборы Арарат-Армения Карен Хачанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
22:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия поделился эмоциями от победы в Зимнем кубке РПЛ
22:39 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о сильных сторонах Чалова
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о трансфере Глушакова
22:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, что думает о переходе Глушакова в «Пари НН»
22:27 · Россия. Премьер-лига
В «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к Сперцяну
22:16 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» весной обязательно поборется с «Зенитом»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Страшновато за такой «Спартак», впечатляюще выглядит»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Забываем о победе и двигаемся дальше»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов уверен, что Дзюба усилит «Локомотив»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Бердыев сделал прогноз, когда «Сочи» станет «бердыевским»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Известный теннисит рассказал, почему сходил на матч «Зенита» на сборах
21:23 · Россия. Премьер-лига
Игнатов не планирует отмечать победу на турнире
21:17 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Если Пруцев не отбегает свои 13 километров, придётся оставлять его после матча бегать ещё»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возможный переезд Кузяева в Европу
Все новости
Рекомендуем