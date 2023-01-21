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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Дзюба никому не нужен»

21 Января 2023 • 21:44 Комментировать (1)
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал тот факт, что 34-летний российский форвард Артём Дзюба пока не нашёл свой клуб.

«Если Дзюба ещё нигде не оказался, значит, никому уже не нужен. Я слышал, президент «Урала» и ещё пара команд сказали, что он им не нужен. Значит, точно никому не нужен», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Российский футбол в последние недели разделился на два лагеря. Одни считают, что Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру и заниматься другим делом, а другие уверены, что россиянин обязательно найдёт свою команду, если постарается.

Напомним, с ноября Дзюба без клуба, его поездка в Турцию и игра за клуб «Адана Демирспор» успехом не увенчались. Последние слухи связывали форварда с турецким «Сивасспором», «Торпедо», «Химками», но ни в какой из этих клубов игрок пока не перешёл.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Валерий Кечинов
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Комментарии (1)
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wild cat
21 Января 2023 в 21:50
да как так та..)) пачиму старай леф никаму ни нужон..)) тада щас спаю..и пущай паёт..))
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