Кечинов: «Дзюба никому не нужен»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал тот факт, что 34-летний российский форвард Артём Дзюба пока не нашёл свой клуб.

«Если Дзюба ещё нигде не оказался, значит, никому уже не нужен. Я слышал, президент «Урала» и ещё пара команд сказали, что он им не нужен. Значит, точно никому не нужен», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Российский футбол в последние недели разделился на два лагеря. Одни считают, что Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру и заниматься другим делом, а другие уверены, что россиянин обязательно найдёт свою команду, если постарается.

Напомним, с ноября Дзюба без клуба, его поездка в Турцию и игра за клуб «Адана Демирспор» успехом не увенчались. Последние слухи связывали форварда с турецким «Сивасспором», «Торпедо», «Химками», но ни в какой из этих клубов игрок пока не перешёл.