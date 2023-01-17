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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о расставании Ивана Куарезмы с «Зенитом»

17 Января 2023 • 11:01 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент бывшего вратаря «Зенита» Ивана Куарезмы, рассказал об уходе своего клиента из петербургского клуба.

По словам агента, 25-летнему бразильцу очень понравилась Россия, а его расставание с «сине-бело-голубыми» прошло мирно.

«Ивану очень понравилась Россия. Он расстался хорошо с руководством, тренером и командой», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в текущем месяце Иван стал игроком бразильского клуба «Васко да Гама», за который будет выступать на правах аренды до конца текущего года. Права же на футболиста по-прежнему остаются у «Коринтианса». За «Зенит» голкипер успел провести в общей сложности четыре матча, пропустив в них пять голов и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Васко Да Гама Иван Куарезма
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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