Агент рассказал о расставании Ивана Куарезмы с «Зенитом»

Луис Фернандо Гарсия, агент бывшего вратаря «Зенита» Ивана Куарезмы, рассказал об уходе своего клиента из петербургского клуба.

По словам агента, 25-летнему бразильцу очень понравилась Россия, а его расставание с «сине-бело-голубыми» прошло мирно.

«Ивану очень понравилась Россия. Он расстался хорошо с руководством, тренером и командой», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в текущем месяце Иван стал игроком бразильского клуба «Васко да Гама», за который будет выступать на правах аренды до конца текущего года. Права же на футболиста по-прежнему остаются у «Коринтианса». За «Зенит» голкипер успел провести в общей сложности четыре матча, пропустив в них пять голов и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.