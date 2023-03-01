Барриос: «Зимой на меня выходили два или три клуба»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о предложениях, которые он получал в зимнее трансферное окно.

По словам колумбийца, несмотря на то, что ему поступали предложения от других клубов, до предметных переговоров дело так и не дошло, поскольку «Зенит» сразу дал понять, что рассчитывает на Барриоса.

«Зимой на меня выходили два или три клуба. Я сразу же перенаправлял всех в «Зенит», чтобы его руководство оценивало предложения в первую очередь. Если бы клуб что-то устроило, то можно было бы начинать переговоры со мной», — приводит слова Барриоса «Спорт-Экспресс».

Барриос защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. Действующий контракт колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Барриос провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.