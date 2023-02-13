Данни: «Мне было приятно играть вместе с Жирковым»

Бывший игрок московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал решение Юрия Жиркова повесить бутсы на гвоздь.

«Лично для меня это грустная новость, он провёл великолепную карьеру и в «Челси» отлично играл. Рад, что разделил с ним множество приятных моментов на футбольном поле, вместе с ним мне было приятно играть», - цитирует Данни «Чемпионат».

Напомним, что Жиркову на момент прощания с карьерой игрока было 39 лет. Последним клубом опытного россиянина были «Химки». Также за свою длинную карьеру он поиграл за московские ЦСКА и «Динамо», «Анжи», «Зенит» и лондонский «Челси».