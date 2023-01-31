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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Афанасьев: «Я не знаю, где бы Малком играл в «ПСЖ»

31 Января 2023 • 18:35 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Чемпион СССР в составе «Зенита» Михаил Афанасьев высказался о несостоявшемся переходе Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«У «ПСЖ» в атаке такая тройка - Месси, Неймар, Мбаппе. Я даже не знаю, где бы там Малком играл. Все позиции заняты. Наверное, бразилец сам не захотел в «ПСЖ» ехать , чтобы сидеть на «банке», — рассказал экс-игрок клуба с берегов Невы в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Малком находится на одном уровне важности с Мигелем Данни, отметив, что бразилец не является стержнем команды, которыми были Аксель Витсель и Халк. Афанасьев считает, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России и без Малкома.

Напомним, что руководство «сине-бело-голубых» отказалось продавать одного из своих лидеров, забившего 12 голов в нынешнем сезоне РПЛ, менее чем за 40 миллионов. «Пари Сен-Жермен» отказался выполнять условия петербургского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аркадий Афанасьев Малком Филипе
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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elektronic71
31 Января 2023 в 18:56
Мало ещё попросили. Нужно было полста лимонов требовать. Малком нам самим нужен.
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