Афанасьев: «Я не знаю, где бы Малком играл в «ПСЖ»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Михаил Афанасьев высказался о несостоявшемся переходе Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«У «ПСЖ» в атаке такая тройка - Месси, Неймар, Мбаппе. Я даже не знаю, где бы там Малком играл. Все позиции заняты. Наверное, бразилец сам не захотел в «ПСЖ» ехать , чтобы сидеть на «банке», — рассказал экс-игрок клуба с берегов Невы в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Малком находится на одном уровне важности с Мигелем Данни, отметив, что бразилец не является стержнем команды, которыми были Аксель Витсель и Халк. Афанасьев считает, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России и без Малкома.

Напомним, что руководство «сине-бело-голубых» отказалось продавать одного из своих лидеров, забившего 12 голов в нынешнем сезоне РПЛ, менее чем за 40 миллионов. «Пари Сен-Жермен» отказался выполнять условия петербургского клуба.