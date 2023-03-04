«Зенит» провёл первый матч в Премьер-лиге в 2023 году. Команда Сергея Семака принимала «Пари НН» и достаточно легко набрала очередные очки. Быстрый гол удался у Малкома, который со штрафного вколотил мяч в ближнюю девятку, перебросив две стенки. Далер Кузяев имел более простой шанс записать свое имя на табло, но с 11 метров вместо ворот пробил именно куда-то в сторону гигантского электронного помощника - гораздо выше рамки. Малком оформил дубль сразу после перерыва, а Александр Ерохин в концовке поставил точку - 3:0.

Все главные события матча представлены в ролике.