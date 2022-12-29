Семшов назвал самого талантливого российского игрока, которого он когда-то видел

Бывший российский полузащитник, а ныне главный тренер «Чайки» назвал самого талантливого россиянина в мире футбола, которого он когда-либо видел. Им стал бывший зенитовец Андрей Аршавин.

«Лучший российский игрок, которого видел? — Аршавин. Он и в сборной показал себя, некоторые матчи, можно сказать, вытаскивал», - цитирует Семшова «Матч-ТВ».

Семшов добавил, что бывший наставник сборной России Гус Хиддинк не ошибся в Аршавине, когда взял игрока на два матча Евро-2008. Все помнят, как он проявил себя в играх со сборными Швеции и Нидерландов

Отметим, что ранее Аршавин и Семшов были партнёрами по петербургскому «Зениту» и сборной России.