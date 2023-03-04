«Спартак» теперь на 8 очков отстаёт от «Зенита»

«Спартак» и «Зенит» уже завершили свои матчи 18-го тура чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля разошлась миром с «Уралом» (2:2), а подопечные Сергея Семака уверенно разобрались с «Пари НН» (3:0).

По итогам игрового дня отрыв «Спартака» от лидирующего «Зенита» вырос до восьми очков.

В субботу вечером обойти «Спартак» в турнирной таблице Премьер-лиги может «Ростов». Команда Валерия Карпина поднимется на второе место, если обыграет «Локомотив» на своём поле. Игра стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.