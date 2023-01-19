Дуглас Сантос заявил о готовности стать капитаном «Зенита»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос готов стать новым капитаном «сине-бело-голубых».

«Капитанская повязка иногда мне уже доставалась, когда Деяна Ловрена не было на поле или он просто отсутствовал. Поэтому, конечно же, я готов к этой ответственности», - цитирует Сантоса «Матч-ТВ».

Напомним, после того как текущей зимой Деян Ловрен перебрался в «Лион», «Зенит» остался без капитана.

Ранее полузащитник петербуржцев Далер Кузяев назвал двух главных претендентов на роль капитана своей команды – это Дуглас Сантос и опытный страж ворот клуба Михаил Кержаков.