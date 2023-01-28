Булыкин — о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе вингера «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

По мнению эксперта, если этот трансфер произойдёт, то уход бразильца станет большой потерей для «сине-бело-голубых».

«Его будет тяжело заменить, это ослабит команду Семака. Наверное, у других команд появляются шансы в борьбе за чемпионство», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провёл 23 матча, забив 15 голов и семь раз ассистировав своим партнёрам по команде.