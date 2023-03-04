Семак — о слабой посещаемости: «Мы все очень верим и надеемся, что этот вопрос разрешится»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о посещаемости первого матча весенней части сезона РПЛ против «Пари НН».

«Мы все очень верим и надеемся, что этот вопрос разрешится, что та принципиальность, которая сейчас есть у всех фанатских движений всех клубов, достигнет какого-то компромисса с руководителями и мы найдём путь для выхода из ситуации», — заявил главный тренер «сине-бело-голубых», чьи слова цитирует официальный сайт клуба. По его словам, победу команда посвящает пришедшим на стадион болельщикам, отметив, что на игре не хватало шумовой поддержки и антуража, который создает «Вираж».

Напомним, что на первой встрече на «Газпром Арене» после введения системы Fan ID присутствовало 19705 зрителей. «Зенит» выиграл со счётом 3:0, укрепив лидерство в таблице Российской премьер-лиги.