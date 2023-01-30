Быстров: «Дешевле 40 миллионов евро Малкома нет смысла отдавать»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о слухах относительно перехода Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Дешевле 40 миллионов евро его нет смысла отдавать. Малком приносит пользу команде, это один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла», — цитирует бронзового призёра чемпионата Европы - 2008 «Матч ТВ».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком находится на третьей строчке в гонке бомбардиров, забив 12 мячей. Сообщается, что руководство «сине-бело-голубых» отказалось отдавать бразильца в аренду без права обязательного выкупа. Стоимость форварда, согласно порталу Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.