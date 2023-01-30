Кечинов: «Если «Спартак» будет идти прямо вперёд, то у них есть шанс догнать «Зенит»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы чемпионской гонки РПЛ в случае ухода лидера «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«И с Малкомом, и без него у «Спартака» есть шанс стать чемпионом. Самое главное, чтобы не транжирили очки в играх со слабыми командами. Надо набирать все очки. Уверен, что «Зенит» ещё оступится. Если «Спартак» будет идти прямо вперёд, то у них есть шанс догнать «Зенит», — рассказал экс-игрок, чьи слова приводит «Чемпионат». По мнению Кечинова, у команды Гильермо Абаскаля виден рисунок игры, за счёт которого «красно-белые» могут взять золотые медали Премьер-лиги.

Напомним, что после 17 туров российского чемпионата «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.