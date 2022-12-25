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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Я бы отправил всех легионеров «Зенита» домой и дал шанс молодым россиянам»

25 Декабря 2022 • 16:39 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Решение о переходе в Азию может быть принято во вторник, 27 декабря, на очередном заседании исполкома РФС.  

По мнению чешского специалиста, если российские клубы всё-таки войдут в состав участников азиатских турниров, им стоит отказаться от услуг легионеров и сделать ставку на молодых россиян.

«Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наёмники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела РФС АФК
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