Петржела: «Я бы отправил всех легионеров «Зенита» домой и дал шанс молодым россиянам»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Решение о переходе в Азию может быть принято во вторник, 27 декабря, на очередном заседании исполкома РФС.

По мнению чешского специалиста, если российские клубы всё-таки войдут в состав участников азиатских турниров, им стоит отказаться от услуг легионеров и сделать ставку на молодых россиян.

«Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наёмники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».