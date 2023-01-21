Бывший российский полузащитник Валерий Кечинов назвал лучшего зарубежного тренера в истории российского футбола – это бывший наставник петербургского «Зенита» Дик Адвокат, бывший у руля «Зенита» с 2006 по 2009 год.

«Он лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России, так как выиграл с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА, а ещё становился чемпионом России», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ранее с ним согласился другой бывший спартаковец – Александр Мостовой. Он тоже считает нидерландца лучшим в истории российского футбола, упоминая в качестве главного аргумента два завоёванных еврокубка, что с российскими клубами в последние 15 лет случается лишь во снах их болельщиков.