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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов назвал лучшего зарубежного тренера в истории российского футбола

21 Января 2023 • 23:32 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший российский полузащитник Валерий Кечинов назвал лучшего зарубежного тренера в истории российского футбола – это бывший наставник петербургского «Зенита» Дик Адвокат, бывший у руля «Зенита» с 2006 по 2009 год.

«Он лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России, так как выиграл с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА, а ещё становился чемпионом России», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Ранее с ним согласился другой бывший спартаковец – Александр Мостовой. Он тоже считает нидерландца лучшим в истории российского футбола, упоминая в качестве главного аргумента два завоёванных еврокубка, что с российскими клубами в последние 15 лет случается лишь во снах их болельщиков.

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