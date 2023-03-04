Агент Клаудиньо высказался о состоянии здоровья игрока

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Я не разговаривал с Клаудиньо. Пока не могу сказать, насколько у него серьезные проблемы со здоровьем», — приводит слова Гарсии Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив восемь результативных передач.

Клаудиньо пропускает встречу 18-го тура Российской премьер-лиги, в которой «Зенит» в эти минуты принимает на своем поле «Пари НН». За прямой текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.