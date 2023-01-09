Бывший функционер московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал главную интригу второй части РПЛ, которая возвращается на стадионы России в первые мартовские выходные.

«Интриг много, но главная – сможет ли «Спартак» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он добавил, что не менее интересно посмотреть, удержится ли на своём третьем месте сенсационный «Ростов» Валерия Карпина. Вероятно, внимание нейтрального зрителя привлечёт и борьба «Локомотива» за выживание, считает Червиченко.

Напомним, что «Спартак» может всего двумя победами отыграть шестиочковое отставание от «Зенита», идущего сейчас на первой строчке в РПЛ.