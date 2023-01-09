Широков уверен в непобедимости «Зенита» в РПЛ

Бывший российский полузащитник Роман Широков уверен, что в текущем сезоне никакой российской команде не по силам опередить «Зенит» из Санкт-Петербурга в чемпионской гонке и «сине-бело-голубые» оформят пятое чемпионство подряд.

«Ни одна из команд РПЛ «Зениту» борьбу не навяжет. Ни одной такой команды я не вижу», - цитирует Широкова «Спорт День за Днём». Он добавил, что многое зависит от старта команд после межсезонья.

Напомним, после 17 прошедших летне-осенних туров в РПЛ зенитовцы идут на первом месте, у них в активе – 42 очка, что на шесть больше, чем у идущего вторым «Спартака» из Москвы.

Старт у лидера РПЛ из Санкт-Петербурга не сложный - в 18-м туре клуб примет дома середняк чемпионата России - «Пари НН».