Бышовец назвал главное преимущество «Зенита»

Известный советский и российский специалист Анатолий Бышовец поделился главным на его взгляд преимуществом «сине-бело-голубых» в национальном чемпионате. И это – игроки из Бразилии.

«Бразильцы продолжают пополнять команду. Это самый главный фактор, который дает преимущество «Зениту», - цитирует Бышовца Betonmobile.

Бышовец уверен, что чемпионство петербуржцев уже близко. Напомним, что если «Зенит» выиграет РПЛ и в текущем сезоне, то победа станет для этого клуба пятой подряд в чемпионате России. Сейчас у «Зенита» шестиочковый отрыв от ближайшего конкурента со второй строчки – «Спартака».