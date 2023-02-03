Капелло назвал лучших итальянцев, игравших в РПЛ

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал лучших итальянских футболистов, выступавших в РПЛ.

Отметим, что к лучшим Капелло отнёс бывшего полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, который провёл в России в общей сложности 15 матчей и забил два гола.

«В РПЛ было много итальянцев: Маркизио, Кришито, Боккетти, Дель Канто, Руополо. Считаю, что все они были профессионалами и прекрасными игроками», — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Капелло возглавлял сборную России в период с 2012 по 2015 год. Ранее итальянский специалист работал с национальной командой Англии, а также с «Ювентусом», «Ромой», «Миланом» и мадридским «Реалом».