Силкин: «Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита»

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о влиянии ухода Малкома из «Зенита» на чемпионскую гонку Российской премьер-лиги.

«Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга сейчас укомплектован лучше всех», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». По его мнению, в составе «сине-бело-голубых» достаточно футболистов, чтобы заменить Малкома и строить командную игру.

Напомним, что слухи связывают нападающего «Зенита» с «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что руководство клуба из Северной столицы готово отдать своего лучшего бомбардира в аренду с правом обязательного выкупа.