Непомнящий: «Спартак» - не конкурент «Зениту» в этом году»

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об интриге в РПЛ в 2023 году. Напомним, что вторая часть национального футбольного чемпионата продолжится через два месяца – в первые выходные марта. Сейчас турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит» - 42 очка.

«Если они будут сохранять то, что демонстрировали в конце года, вполне вероятно, что они смогут составить конкуренцию «Зениту». Но точно не в этом году», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Непомнящий пояснил, что конкурентов «Зениту» сейчас просто нет – клубу из «Северной столицы» нет равных по составу.

Ближайший преследователь «Зенита» - московский «Спартак», руководимый молодым и амбициозным испанцем Гильермо Абаскалем. У «красно-белых» шесть очков, на очко ниже – сенсационный «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин. У южан 35 баллов.