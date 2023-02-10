Шишкин: «Кержакова незаслуженно уволили из «Пари НН»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался по поводу назначения Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Я, честно, удивился назначению Кержакова в «Кармиотиссу». Слышал, его долго не было в России в последнее время и, возможно, из-за этого он и принял такое неординарное решение. Но он точно заслужил новую работу и хорошее предложение. Полагаю, его незаслуженно уволили из «Пари НН». Да и для любого тренера лучше тренировать хоть где-то, чем сидеть без дела», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Кстати, едва Кержаков возглавил новый клуб, как «Кармиотисса» уже одержала волевую победу – 4:3. К 60-й минуте команда проигрывала «Аполлону» со счётом 1:3.