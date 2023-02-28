Генич: «Спартак» по качеству игры мне нравится больше «Зенита»

Российский футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о двух первых командах РПЛ – «Зените» и его главном конкуренте за золото – «Спартаке».

«По качеству игры мне сейчас «Спартак» нравится больше, чем «Зенит». «Красно-белые» быстрые, мобильные. Особенно хорошо заметен прогресс игроков при тренере Гильермо Абаскале – сильно прибавили Павел Мелёшин, Михаил Литвинов, Даниил Хлусевич. Можно «Спартак» расхваливать, и это заслуженно, потому что игра у команды смотрится», - цитирует Генича «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит», что «Спартак» уже сыграли свои официальные матчи в 2023 году. «Спартак» в интригующем противостоянии дважды обыграл «Локомотив» - 1:0 и 4:2 соответственно, а «Зенит» разгромил на выезде ульяновскую «Волгу». Все эти игры прошли в рамках Кубка России.